شارك رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ144، والمجلس الحاكم للاتحاد واللجان الدائمة، المنعقد في بالي بجمهورية إندونيسيا، بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني.وتأتي أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورة الانعقاد الحالية بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود لـ 179 دولة حول العالم، تحت عنوان «الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ».ورحب رئيس جمهورية إندونيسيا في كلمته برؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في أعمال الجمعية، متطلعًا إلى تحقيق البرلمانات المشاركة في هذه الاجتماعات الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا ضرورة استثمار الفرص من خلال هذا التجمع البرلماني البنّاء.وأشار إلى أن هذا التجمع البرلماني فرصة للحدِّ من الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة والمناخ، مؤكدًا ضرورة القيام بالأدوار المناسبة لمواجهة هذه التحديات البيئية الصعبة.وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في كلمته تأثيرات الحروب التي يشهدها العالم على المناخ والبيئة التي هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر الحالي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنَّ على المجالس التشريعية تأدية رسالتها بتحقيق مصالح الشعوب.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته إلى التعافي الذي يشهده العالم في الفترة الحالية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا في الوقت ذاته أنَّ للحروب والصراعات التي يشهدها العالم تأثيرات على البيئة والاقتصاد والغذاء في دول العالم كافة.وشارك وفد مجلس الشورى الذي يرأسه الدكتور آل الشيخ في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، واجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية التي عقدت على مدار الأيام الماضية.