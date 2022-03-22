استقبلت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، وفداً من مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بقيادة الدكتورة هوازن بنت زامل المقرن.وأكدت عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، أن مجلس الشورى من خلال دوره الرقابي والتشريعي عزّز دعم المرأة وتمكينها من خلال ما أقره من أنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص باعتبارها مكوّناً رئيساً في المجتمع.فيما أشارت عضو مجلس لشورى الدكتورة إيمان الجبرين، خلال حلقة النقاش، إلى حضور عضوات المجلس الفاعل في المحافل البرلمانية، وتمثيل المملكة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية عدد من اللجان في الاتحادات البرلمانية المختلفة.