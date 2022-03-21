أكد مدير عام فرع وزارة التجارة في منطقة حائل بدر الصعيدي أن فرع وزارة التجارة أصدر (920) شهادة منشأ في عام 2021، لتصدير منتجات مصانع منطقة حائل خارج المملكة، للدول؛ فيتنام، تشيلي، باكستان، العراق، مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، اليمن، البحرين، مبيناً خلال مؤتمر الفرص الواعدة والمزايا النسبية لمنطقة حائل التي تم من خلالها استعرض المزايا النسبية لمنطقة حائل أن 10 جنسيات من أبرز المستثمرين بالمنطقة من فلسطين، قطر، الإمارات، اليمن، البحرين، الصين، الهند، باكستان، مصر، والأردن.



واستعرض الصعيدي نقاط القوة في الأصول الأساسية لمنطقة حائل، مشيراً الى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة حائل من أبرز نقاط القوة حيث تتوسط 6 مناطق وترتبط بها بطرق سريعة، وتعتبر محورا مهما لحركة النقل والمواصلات، اضافة للأصول الطبيعية مثل اتساع الأراضي وخصوبتها والظروف المناخية الملائمة، خلاف الأصول الأساسية لمنطقة حائل وهي موارد المياه، وكذلك الموارد الجيولوجية مثل البوكسايت والكاولين والمغنيزايت ذات الجودة العالية.

وأوضح الصعيدي أن من ضمن نقاط القوة بالمنطقة الطاقة الضوئية حيث حدد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 4 مواقع لإنتاج الطاقة الشمسية.

واستعرض الصعيدي إحصائيات امكانية منطقة حائل التنافسية بالأنشطة ذات الأولوية الوطنية في الطاقة الإنتاجية في قطاع الزراعة حيث أكد أن مشاريع القمح بالمنطقة (200) مشروع تنتج (25) ألف طن سنوياً ومشاريع البطاطس (20) مشروعاً تنتج (250) ألف طن سنوياً والمناحل (400) منحل تنتج (10) أطنان سنوياً والدواجن عدد المشاريع فيها (31) مشروعا والحمضيات تنتج (200) طن سنوياً.

وقال ان الناتج المحلي من التمور سنوياً مليار و50 مليون ريال، والبطاطس 250 مليون ريال، والحمضيات 4 ملايين ريال، والعسل 4 ملايين ريال.