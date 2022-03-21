كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، المتبرعين والداعمين لإنشاء الوحدات السكنية للمستفيدين لجمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد أمير القصيم بالتفاعل الكبير من رجال الأعمال والداعمين لبرامج الإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمنا دور رجال الأعمال وسعيهم إلى احتساب الأجر من خلال حرصهم وعطائهم لتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة، مؤكدا أن ذلك دليل على حرصهم على العمل الاجتماعي والخيري والوطني لتمكين كثير من الأسر المحتاجة للسكن، مقدماً شكره لرجال الأعمال على بذلهم لتوفير السكن الملائم لمستفيدي جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة.