تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً،اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.واطمأن ملك الأردن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.وعبر ولي العهد عن الشكر والتقدير لملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.