أعلنت وزارة الصحة رفع كافة القيود التي فرضتها جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» للقادمين إلى السعودية.

وأشارت إلى أن القيود الملغاة هي: إلزامية تقديم شهادة الطعيم ضد «كوفيد-19»، إجراء اختبار PCR قبل القدوم إلى السعودية أو عند الوصول، الحجر الصحي المطلوب للمسافرين القادمين إلى المملكة.

وأفادت بأن أسباب رفع القيود تمثلت في انخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4%، والوصول إلى معدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات المستهدفة من سكان السعودية (12 عاما فأكثر).

يذكر أنه قد تقرر في 5 مارس الجاري رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في السعودية، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فايروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم ولله الحمد في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.