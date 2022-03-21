أكد وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة أن تحديد أعداد حجاج هذا العام 1443، سيتم وفقا للدراسات الجارية مع وزارة الصحة للتأكد من مأمونية الحج وسلامة ضيوف الرحمن.

وأفاد الربيعة في تصريحات إلى قناة «العربية» على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي نظمته وزارة الحج والعمرة اليوم (الاثنين)، بأن صحة وسلامة الحجاج تأتي في مقدمة أولويات الجهات المعنية في السعودية، وأن موسم العمرة هذا العام متاح للجميع بالطاقة الاستيعابية الكاملة، وبالتنسيق مع رئاسة شؤون الحرمين يتم تخصيص المطاف كاملا للمعتمرين للتيسير عليهم، ويتولى تطبيق «اعتمرنا» تنظيم آلية العمرة بعد إيقاف تصاريح الصلاة في التطبيق، لتعزيز التجربة وتلافي الزحام.