حصدت أمانة منطقة عسير جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع في حقل المدينة العربية، إذ تم اختيار موضوع «هوية المدينة.. الحفاظ عليها وتطويرها»، عن جهود أمانة عسير في الحفاظ على هوية المدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة و تطويرها بعد المنافسة مع عدد كبير من المشاريع المستوفية لشروط الجائزة من 11 دولة عربية مشاركة.

ومنحت الجائزة لأمانة عسير عن مشاريعها بالمسارات الجبلية والسياحية، ومراكز الاستشفاء، والمطاعم النموذجية، ومراكز الخدمات على المداخل الرئيسية، والتعامل مع المسطحات المائية، وتطوير الحدائق الطبيعية، ومراكز الشباب الحضرية، والحدائق العامة، والطرق، والمحاور الرئيسية ومشاريع تأهيل الأسواق، والساحات التراثية، وتأهيل القرى التراثية، والتي بلغت 144 مشروعاً تم الإعداد المنهجي الشامل لها وفق الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 وتنفيذها بدقة عالية وفعالية، فضلاً عن مراعاة التأثير البصري وتحقيق الأمان والسلامة والخصوصية.

من جهته، أعرب أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن سعادته البالغة بحصول منطقة عسير على جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع، خصوصاً وأنها من الجوائز المهمّة على الصعيد العربي، وهي تخاطب وتحفّز جميع المبدعين في الدول العربية للمشاركة فيها، نظراً لأهميّة المواضيع التي تطرح في كلّ دورة والتي تؤسّس حالة إبداعية تنهض بالمجتمعات العربيّة لتواكب التطوّر العالمي الحاصل في مختلف المجالات، مؤكداً بأنه منذ الإعلان عن بدء أعمال الدورة العاشرة للجائزة، بدأ المشاركون بالعمل الجاد للمشاركة بأفضل ما لديهم من أعمال مبدعة في هذه الجائزة الكبيرة، والتي تعبر عن مدى ما تحقق لمدن ومحافظات المنطقة من تطور ونمو كبيرين في ظل التوجيهات والدعم المستمرين من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وأوضح أمين عسير، بأن هوية المدن والتجمعات العمرانية، تتشكل من عدة عناصر يمكن إيجازها في الإنسان والمكان والإرث الثقافي لأي منطقة، ومن هذا المنطلق تبنت أمانة عسير بدعم من إمارة المنطقة وبالاشتراك مع شركاء التنمية مجموعة من الخطط والمبادرات الهادفة للحفاظ على هوية المدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة والتي انطلقت من العناصر المتميزة لهوية المدن والتجمعات العمرانية بمنطقة عسير، والتي تتمحور في التراث العمراني الثري والطبيعة المتميزة والنشاط البشري المتنوع، وأشار إلى أن الأمانة قد قامت باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد وقامت بتطوير مجموعة من المشاريع الداعمة لذلك، ويأتي ذلك في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة من خلال الالتزام بالإستراتيجية العمرانية الوطنية، والمنبثقة من رؤية المملكة 2030، والذي يعني بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة وتحسين المشهد الحضري من خلال سعي المملكة للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن والحفاظ على التراث العمراني ودعم السياحة الداخلية لمدن وقرى المملكة.

يُذكر أن أمين عسير، تسلم الجائزة في حفل أقامته أمانة عمان الكبرى في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسبق أن حققت هذا الإنجاز، أمانة الرياض بقيادة أمينها السابق الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.