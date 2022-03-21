بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وقّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم (الإثنين)، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، بهدف تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي الحج والعمرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية التي تحمل اسم «برنامج صالح كامل لتأهيل العاملين في الحج والعمرة» انطلاقاً من مبدأ الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين لتحقيق مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مهارات التعامل والترحيب لمقدمي الخدمات والعاملين في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وفقًا لأفضل المعايير، في إطار سعي المملكة إلى خلق تجربة تحولية روحانية لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، أهمية الاتفاقية التي سترتقي بالخدمات المقدمة إلى مستوى عالمي، بما يعكس المكانة الريادية للمملكة التي تضع خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياتها، وسيعمل على إكساب الشباب السعودي بالخبرة والمعرفة وصقل مهاراتهم في مجال خدمة ضيوف الرحمن.