وقع رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) البروفيسور توني تشان اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، للتعاون بين مركز الزراعة الصحراوية في كاوست وشركة إعمار للاستشارات العمرانية قائدة تحالف الشركات المكلفة بتنفيذ خطة مشروع التشجيرالتابع لمبادرة السعودية الخضراء.وبموجب الاتفاقية يعد مركز الزراعة الصحراوية الدراسات والأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي والقيادة الفنية في المشروع، فضلاً عن الشراكة مع إعمار في إرساء استراتيجيتها الشاملة بهذا الخصوص.وأكد رئيس مكتب إعمار للاستشارات العمرانية المهندس خالد العثمان البحث عن شركاء متميزين وموثوقين لتشكيل اتحاد قوي يغطي الخبرات والقدرات والمهارات كافة لتنفيذ هذا المشروع المهم بصورة جماعية، «واليوم نضع يدنا بيد كاوست لكي نستكشف سوياً المعرفة ونطور خطة تنفيذ دقيقة وشاملة وعلى أسس علمية متينة تتناسب مع حجم وطموح هذه المبادرة المباركة».من جانبه أوضح تشان أن الاتفاقية ستتيح الفرصة للقيام بدور محوري في هذه الدراسة الطموحة، وقال: «ونحن ممتنون جداً على هذه الثقة الكبيرة وعازمون على المساهمة الفاعلة في هذه المهمة، ليس بإجراء أبحاث مؤثرة فحسب، بل تسخير كافة معرفتنا وخبراتنا لدعم المملكة على تحقيق أهدافها والتزاماتها التي أعلنتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 (COP26)، وتحسين البيئة وجودة الحياة في هذه الأرض الشاسعة».