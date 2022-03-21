أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أكياس الشاي المعبأة مطابقة للمواصفات القياسية التي تضمن سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك، مشيرة إلى أنه يُسمح باستخدام «الدبوس المعدني» في أكياس الشاي بحسب ما نصّت عليه اللائحة الفنية الخليجية GSO 2138/2011.

وحول الأنباء المتداولة التي تفيد بأن أكياس الشاي تتسبب بمشكلات صحية خصوصا عند غليان الماء وتعرضها للحرارة، كشفت «الغذاء والدواء» أن جميع المواد الداخلة في صناعة أكياس الشاي ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفة الخاصة بكل منها، بحيث لا تنتقل مكونات الأكياس في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة عند درجة الحرارة (100 درجة مئوية)، إلى المادة الغذائية.