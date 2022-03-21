كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مجموعة stc على جهودها المبذولة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن ودعمها لمؤتمر الحج والعمرة الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت عنوان «التحول نحو الابتكار»، وتسلم الدرع الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في stc المهندس رياض معوض.

وتم التكريم بمناسبة مشاركة stc كداعم تقني لفعاليات المؤتمر وممكن للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير مجموعة من الحلول التقنية الذكية لقطاع الحج والعمرة، في مجالات مختلفة تشمل قطاع النقل والخدمات الأمنية وأجهزة الخدمة الذاتية وكذلك الخدمات الصحية المتطورة.

وتستعرض stc خلال مشاركتها في المؤتمر مجموعة من الخدمات والحلول التقنية الذكية التي تساهم في إثراء وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة منها شبكات الجيل الخامس وتقنيات ذكية تعزز أمن المشاعر المقدسة مثل الكاميرات المثبتة وكاميرات الدرونز للمراقبة، بالإضافة إلى مراكز المراقبة التلفزيونية الذكية (CCTV) المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسيارات المراقبة الذكية.

كما تستعرض منصاتها في مجال «الحج الذكي» لتقنيات إنترنت الأشياء وحساسات بيئية وروبوتات التعقيم وأجهزة مراقبة إنتاجية المواقع والبوابات الإلكترونية وخرائط بتقنيات الواقع المعزز وتعرض stc تقنيات صحية متطورة منها تقنيات العيادات الافتراضية التي تقدم استشارات طبية عبر تقنيات الاتصال عن بعد لرفع مستوى الرعاية الصحية لقطاع الحج والعمرة في مختلف مواقع تواجدهم، بالإضافة إلى توفير أجهزة المراقبة والطوارئ لكبار السن وطائرات الدرونز لتوصيل المستلزمات الطبية.