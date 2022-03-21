تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال معالجة التشوّهات البصرية التي تقوم بها بلدية الفرشة، وتابع ميدانياً أعمال الحصر والمعالجة في مواقع متفرقة.

واطلع خلال الجولة على مشروع تطوير الشارع العام، مُشيداً بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية بمركز الفرشة وفق معايير المشهد الحضري، كما استعرض رئيس البلدية علي مرعي الشهراني مراحل عمل وإنجاز المشروع، والتي حرصت البلدية على تنفيذها وفق معايير المشهد الحضري، مؤكداً بأن أمانة المنطقة وبلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوّه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري لمدن ومحافظات المنطقة، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها، لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوّهات البصرية من خلال تطبيق «صور وارسل»، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوّهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).