اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهري يناير وفبراير 2022م، بمبلغ (5.454.303.24) ريال، والتي تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.