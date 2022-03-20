أكد عدد من الخبراء الأمنيين أن محاولات المليشيات الحوثية تؤكد الحالة التي وصلت إليها من الفشل والتخبط، في الوقت الذي تتوجه فيه مكونات الشعب اليمني نحو المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.وبيّن اللواء متقاعد مسفر داخل الجعيد أن الجهود السعودية متواصلة على الرغم من محاولات الحوثيين تقويضها تنفيذًا لأجندة دولة ترعى الإرهاب والتدمير والقتل، وهو ما أحدثته في كل الدول التي تواجدت بها وخططت له في اليمن عبر ذراعها الحوثي.وزاد الجعيد أن محاولات الحوثي تؤكد رفضه لكافة الجهود والمبادرات نحو استقرار اليمن والمنطقة، في الوقت الذي تتصدى فيه القوات السعودية بمختلف القطاعات لتلك المحاولات العبثية.من جانبه، شدد اللواء متقاعد مسعود العدواني على الجهود الكبيرة التي تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهود في مواجهة عبث مليشيا الحوثي التي وضعت وحدة اليمن آخر اهتماماتها وسعت لتدميره، وهي تعمل جاهدة نحو تقويض استقرار اليمن بهجمات فاشلة في اليمن وخارجه.وأبان العدواني أن القوات السعودية أثبتت قدرتها على حماية حدود الوطن، كما أثبتت قوات الدفاع الجوي قدرتها على حماية سمائه ليعيش كل من يقيم على أرض المملكة في سلام، وللحفاظ على قبلة المسلمين.وأكد العدواني أن الهجمات البربرية للمليشيات الحوثية لا تفرق بين الأعيان المدنية من مطارات ومحطات كهرباء وغاز ومياه، كما تستهدف المنازل والبشر، وهو منهج المليشيات.وعلى السياق ذاته، أبدى اللواء متقاعد سالم المطرفي اعتزازه بقدرات منسوبي القوات المسلحة والأمنية والتي تبطل كل محاولة جبانة لاستهداف الوطن من مليشيات عبثية فاشلة تسعى لتدمير كل عمل يهدف إلى جمع مكونات اليمن وتوحيد أرضه وصفه، وهو ما تجيده تلك المليشيات التي تشكلت تنفيذا لأوامر دول ترعى الإرهاب وتسعى لاحتلال اليمن.