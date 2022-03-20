أكد مواطنون أن محاولات الحوثي البائسة لاستهداف أمن المملكة والمدنيين والأعيان المدنية مصيرها الفشل. وشجب المتحدثون تلك المحاولات الإرهابية التي تأتي في وقت تدعو فيه السعودية إلى مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.وقال عبدالله محمد حمدي إنها محاولات جبانة وفاشلة تصر عليها مليشيات الحوثي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة الغالي والنفيس لحماية وحدة أرض اليمن من المليشيات ولحماية المملكة والمقدسات من تلك المحاولات الغاشمة، وهذه مدننا تنام هادئة، وشوارعها تضج بالحياة والحركة الطبيعية.ويشير إبراهيم سعيد الشيخي إلى أن إصرار المليشيات الحوثية على أعمالها الإرهابية يؤكد نواياها وأهدافها التي تسعى لتنفيذها، وما يقومون به نتيجة ما يتلقونه من ضربات موجعة في أرض الميدان، في الوقت الذي تتكاتف فيه مكونات الشعب اليمني نحو دولة يمنية واحدة لا يريدها الحوثيون ويسعون لدمارها.وأضاف الشيخي: ستبقى تلك المحاولات تجاه المملكة فاشلة بفضل الله ثم بوجود أعين لا تنام تحرص على حماية الوطن.من جانبه، عبر أحمد مبروك العبدالعزيز عن اعتزازه وفخره بجهود قوات الدفاع الجوي السعودي وما تقوم به من صد للمحاولات الحوثية الغاشمة لتبقى أرض الوطن في أمن وأمان، مبينا أن الجميع يمارس حياته العادية دون اكتراث بالمحاولات الفاشلة.من جهته، عبر مساعد محمد الداهية على فخره برجال القوات المسلحة السعودية لما يبذلونه من جهود لحماية المدنيين في المملكة والتصدي لمقذوفات مليشيات الحوثي العبثية.وأشاد الداهية ببسالتهم ونجاحهم في إسقاط كافة المقذوفات والطائرات المسيرة بكل اقتدار، والذود بأرواحهم لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن هذه الملاحم والمواقف والتضحيات يسجلها التاريخ بمداد من نور لتبقى في ذاكرة الأجيال فخرا وعزا، فالجنود البواسل هم السد المنيع وعين الوطن اليقظة، يسطرون البطولات المشرفة التي لا تتوقف.