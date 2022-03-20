غرفة مكة تطالب بتأجيل تصنيف الفنادق وتعليق الغرامات والمخالفات

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن الرؤى المقدمة من قطاع الإيواء السياحي كحلول عاجلة تتمثل في تأجيل تصنيف الفنادق، والتركيز على النظافة والسلامة كموضوعات لا تقبل التأجيل مع دعوة صندوق التنمية السياحية للمشاركة في دعم المشاريع المتعثرة بشكل خاص، فضلاً عن توحيد جهات الاشتراطات لجهات الإيواء في نافذة موحدة، والسماح للعمالة الموسمية المؤقتة بالدخول، إلى جانب تأجيل التقاضي بين ملاك الفنادق والمشغلين دون التأثير على الحقوق، وتعليق الغرامات والمخالفات إلى فترة لاحقة حتى يتم عبور الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق ووكيل الشؤون التنظيمية والسياسات المكلف الأمير سعود بن نهار آل سعود مع المستثمرين في قطاع الإيواء الذي انعقد في غرفة مكة، بحضور قيادات ومسؤولين في وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ورئيس وأعضاء غرفة مكة المكرمة.

وشدد الأمير سعود بن نهار على أن وزارة السياحة وضعت كل الممكنات التي تسهم مع القطاعات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق النجاح المطلوب في موسمي العمرة والحج لهذا العام للوصول إلى رفع الطاقة الاستيعابية في منشآت الضيافة، موضحا أن الوزارة وضعت كافة الإمكانات للتيسير على المستثمرين في هذا المجال والتجاوب مع كل ما من شأنه أن يساعدهم على تحقيق هذا الإنجاز المهم.

وأوضح أن وزارة السياحة تعمل على وضع الحلول السريعة للمعوقات التي تسهم في تحقيق نجاح الموسم الحالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما ستتم معالجة الأمور التي تحتاج إلى دراسة لحلها على المدى الطويل.