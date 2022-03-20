تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل غدا (الثلاثاء) أسماء المرشحين ممن انطبقت عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس للأربع سنوات القادمة من ملاك وأصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل. من جهتها شددت وزارة الحج والعمرة على كافة المرشحين ضرورة التقيد بضوابط الحملات الانتخابية التي تضمنت أنه يحق للمرشح المعتمد القيام بحملة انتخابية محدودة، وفق النظم والقوانين العامة، داخل مقره الخاص، أو على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، على أن يوقف حملته تماما قبل يومين على الأقل من موعد التصويت والتقيد بالأنظمة والتعليمات، ومراعاة حقوق المرشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية وأن يكون المرشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة والتقيد في حملته الانتخابية باختصاصات المجلس، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل ومهماته وصلاحياته وإزالة الآثار الناشئة عن الحملة الانتخابية بنهاية المدة المحددة. وبينت الوزارة أنه يحظر على المرشح الإخلال بالنظام العام، أو مخالفة الآداب العامة وإثارة الفتن من أي نوع، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها لأغراض الحملة الانتخابية، أو استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.