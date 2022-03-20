كشفت وزارة العدل إصدار 100 ألف وثيقة صلح من خلال 503 مصلحين عبر منصة تراضي الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن منصة «تراضي» تتيح حل النزاعات «عن بعد» دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبينت الوزارة أن عدد المستفيدين من منصة تراضي بلغ أكثر من 1.5 مليون مستفيد من خلال 500 ألف جلسة صلح «عن بعد».

وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأشارت وزارة العدل إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة تراضي وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط:

taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح «عن بعد» للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر) لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.