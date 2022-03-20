واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.وجرى خلال فبراير 2022، تقديم 1352 خدمة وُزعت على 480 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 89% ونسبة الإناث 11%، بينما شكلت نسبة النازحين 88% والمقيمين 12% من إجمالي المستفيدين.وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ264 مريضاً، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ216 مستفيداً، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم المفقودة والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.