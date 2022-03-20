أكد عدد من أهالي خميس مشيط، أن محاولات الحوثي البائسة، مصيرها الفشل، وأن المحافظة وساكنيها آمنون، ومطمئنون، وأبطال الدفاع الجوي، بالمرصاد لمسيّرات الحوثي المتهالكة.

وقال لـ«عكاظ»، عبدالله أبو دبيل، وماجد الشهراني، ومحمد نازح: بكل فخر واعتزاز، يواصل أبطال الدفاع الجوي على وجه الخصوص، جهودهم الحازمة لحماية الوطن ومقدساته ومقدراته، من طائرات مسيّرة تُطلقها المليشيات الحوثية الإيرانية الانهزامية باتجاه سماء المحافظة، فخابت قلوبهم الحاقدة، وخابوا أينما كانوا. وقالوا: خميس مشيط، كباقي محافظات ومدن الوطن الغالي، تنام هادئة، وشوارعها تعج بالحياة والحركة الطبيعية، دون أي قلق أو خوف، وجميعهم ولله الحمد، ينعمون بأمن أمان. وما يقوم به الحوثيون، ماهو إلاّ نتيجة ما يتلقونه من ضربات موجعة من قواتنا الباسلة، التي تسببت في مقتل وإصابات الكثيرين، وسيلقون الردع الذي اعتادوه من قواتنا الباسلة التي تقف لهم بالمرصاد. وأضافوا: خميس مشيط، آمنة، مطمئنة، ومحاولات الحوثي تظل بائسة.