تعود الحياة لأكثر من 1200 مدرسة بعسير صباح غدٍ (الأحد)، من خلال العودة الحضورية الكاملة لنحو 280 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والاستعدادات لتوفير بيئات تعليمية مثالية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أنه تم العمل بشكل جاد من قبل فرق العمل على كافة الأصعدة لخلق بيئات مثالية للطلاب والطالبات الذين يعودون لمقاعد الدراسة بشكل كامل، مع عودة الاصطفاف الصباحي والأنشطة الصفية واللاصفية، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، إضافة إلى إلغاء التباعد داخل المدارس.

وأضاف، جميع هذه الجهود تأتي لعكس صورة حقيقية لما يبذل من قبل القيادة الرشيدة، ووزارة التعليم، والدعم الذي يحظى به تعليم عسير من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة الوطن، وتحقق ما يصبو إليه المجتمع، وتواكب رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الإدارة بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها أنهت كافة الاستعدادات وسخرت الإمكانات لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الثالث والعودة الكاملة للطلاب والطالبات في جميع مراحلهم الدراسية، والعمل على توفير بيئات تعليمية آمنة ومناسبة.