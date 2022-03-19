يتأهب مئات الآلاف من الطلاب في السعودية للعودة إلى مدارسهم صباح يوم غد (الأحد) في استئناف لمساراتهم التعليمية للفصل الدراسي الثالث وسط تغييرات هيكلية في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية والتعليمية بعد جائحة كورونا ومنها إلغاء التباعد وعودة الاصطفاف الصباحي والمقاصف والإذاعة وغيرها.في جدة يعود أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية لمقاعد الدراسة الحضورية وسط استعدادات هيأتها الإدارة العامة للتعليم خلال الفترة الماضية لعودة الحياة لطبيعتها.ورحب مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي بعودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم حضورياً بشكل كامل بعد انحسار الجائحة، موضحًا أن كافة مدارس البنين والبنات استعدت لانطلاق الفصل الثالث، وستستقبل طلابها وطالباتها من خلال برامج الاستقبال المخصصة لذلك، إلى جانب الإشراف الميداني من قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات للمُتابعة المباشرة وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والهيئات التعليمية والإدارية بكافة المدارس والاطمئنان على سير انطلاق الفصل الدراسي الثالث بنجاح.وأضاف المسعودي أنه تم خلال الفترة الماضية الاستعداد بالتجهيزات المدرسية، وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، إلى جانب التهيئة والاستعداد التام لتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة في كافة المدارس، مشيرًا إلى أن كافة الفعاليات المدرسية ومنها الاصطفاف الصباحي والتمارين الصباحية والإذاعة الصباحية، والفرق التطوعية وجماعة النظام والفرق الكشفية المدرسية ستعود مجددًا، الأمر الذي سيكون باعثًا على عودة مظاهر الحياة المدرسية الطبيعية للمدارس كسابق عهدها.وفي الرياض يستأنف أكثر من مليون طالب وطالبة دراستهم، وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي إن الحياة تعود بشكلها الطبيعي في كل مناحي الحياة خصوصا في مدارسنا التي ستنطلق بكامل طاقتها وعودة أنشطتها وفعالياتها بشكلها الكامل. ونوّه الوهيبي بالجهود المبذولة خلال الفصلين الدراسيين الماضيين من منسوبي المدارس من معلمين وإداريين، مضيفا أنه سيتم تطبيق الدوام الصيفي بداية الفصل الدراسي الثالث ليكون موعد الحضور للمدارس والاصطفاف الصباحي السادسة والنصف وبداية الحصة الأولى الساعة 6:45.وفي الشرقية يعود نصف مليون إلى مدارسهم، وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص إن إدارة التعليم وكافة مكاتبها وجميع مدارسها أكملت جاهزيتها للعمل بموجب الدليل الإرشادي الجديد وإلغاء العمل بالنماذج السابقة التي طبّقت في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.وأكد أن العودة الكاملة لجميع الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام تشمل الاستمرار بتنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث، واكتمال التحصين لمن بلغ سن 12 عاماً فأكثر، مع استمرار المنصات التعليمية المعتمدة مثل «منصة مدرستي» وقنوات «عين» التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.وأوضح أن مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي عقد اجتماعات عدة بالمساعدين والإدارات المعنية وذات العلاقة، وكذلك بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية لرفع مستويات الجاهزية في نحو 1819 مدرسة لبدء أعمال الفصل الدراسي الثالث، مشيراً إلى نجاح وزارة التعليم في التعاطي مع جائحة كورونا بضمان كفاءة واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع سواءً بالتعليم عن بُعد أو التعليم بتطبيق النماذج والأدلة المختلفة خلال العام الدراسي الحالي.