أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تجاوز زوار #موسم_الرياض ١٤ مليون زائر.

موسم الرياض انطلق في 20 أكتوبر الماضي تحت شعار «تخيل أكثر»، وحظي بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة، الأمر الذي ساهم في تحقيق الموسم أرقامًا استثنائية غير مسبوقة في عدد الحضور في المناطق والفعاليات التي شهدها الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع (مما يجعله الموسم الترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة ومنطقة الخليج)، وتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض.

الموسم اشتمل على أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية، وهو ما عكس مستوى الثراء المعرفي والابتكار الذي تتميز به القدرات البشرية الوطنية، وحجم الجهود التي تقف وراء النجاح المذهل للموسم.

يذكر أن موسم الرياض حقق عددًا من الأرقام غير المسبوقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، في حين لم تتجاوز فعالياته 5 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

وشاركت في موسم الرياض أكثر من 1255 شركة، وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما جعل موسم الرياض مساهمًا فعليًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لتوفير فرص العمل للشباب والفتيات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.