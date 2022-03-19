وقع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي مذكرة تعاون مع شركة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة والتي مثلها رئيس مجلس الإدارة عمرو خاشقجي، والتي تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار تعزيز الشراكات المجتمعية.

وأوضح المدير العام للعلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان حمودة بأن الاتفاقية تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات والجمعيات والمراكز المختصة برعايتهم.

وتسعى الأمانة إلى أن تكون مدينة جدة ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل، وكذلك إقامة مبادرات وبرامج تسهم في تحسين البيئة المحيطة بهم بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تقدمها الأمانة.