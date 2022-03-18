تمكنت صحة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الالتزام بالتعاون مع عدد من اللجان مغرب اليوم (الجمعة) من القبض على مواطن أربعيني يمارس العلاج الطبيعي والحجامة بطريقة غير نظامية في داخل شقة سكنيه بحي البحر، وقام الفريق المشكل لهذه المهمة بمتابعة دقيقة للموقع، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأمن العام تم إعداد خطة للإطاحة به. حيث تم دهم الموقع الذي وجد به عدد من المراجعين من رجال ونساء وضبط المواطن وتم ضبط أدوات مختلفة تستخدم للحجامة وبعض المراهم الطبية المختلفة التي يستخدمها الجاني للزبائن في عملية العلاج الطبيعي.