اختتمت فعاليات المعرض السنوي لمسرّعة الشركات الناشئة «تقدّم» الذي ترعاه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والبنك السعودي البريطاني (ساب)، يوم الخميس 10 مارس 2022 بمشاركة 23 شركة ناشئة (8 محلية و15 دولية)، و58 مؤسساً ورائد أعمال من دفعة «تقدّم» لعام 2021 التي تعتبر أكثر دفعات مسرعة «تقدّم» تنوعاً حتى الآن، إذ ضمت أفضل الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، واستعرضت ابتكارات مؤثرة في مجال التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، والصحة، والاستدامة وغيرها.ويأتي المعرض في أعقاب برنامج مسرّعة الشركات الناشئة «تقدّم» الذي يستمر ستة أشهر، برعاية ودعم من كاوست والبنك السعودي البريطاني ويهدف -وهو في عامه السادس- لتطوير مفاهيم رواد الأعمال من الجامعات السعودية وخارجها خلال المراحل المبكرة لمشاريعهم، ودعمهم كي يتمكنوا من إنشاء شركات جديدة ذات إمكانات عالية.وكان حدث هذا العام بعنوان «الانسجام مع الغد»، وتناول موضوع الفوضى في المشهد العالمي لريادة الأعمال وقدرة المؤسسين على تحويل هذه الفوضى إلى ابتكارات هادفة وواعدة يمكنها أن تغير العالم. وفي هذا السياق قال هتان أحمد، مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست: «تقود المملكة العربية السعودية اليوم ابتكارات وريادة أعمال لا مثيل لها. وهو الذي أكده معرض «تقدّم» لهذا العام من خلال مستوى الإبداع والشغف والابتكارات المتميزة التي قدمتها الشركات المشاركة، هؤلاء المؤسسون هم المحرك للتغيير والتأثير في المنطقة والعالم».وقدم المؤسسون ورواد الأعمال خلال الحدث عروضاً تقديمية عن مشاريعهم مدتها ثلاث دقائق للمستثمرين والصحافة وقادة الأعمال الذين تواجدوا حضورياً أو بصورة افتراضية. وعقب انتهاء العروض التقديمية لمؤسسي الشركات الناشئة، تم اختيار 10 شركات ناشئة بواسطة لجنة التحكيم الدولية الخاصة بتقدّم ضمت مستثمرين من شركات استثمارية مثل سوكنا فينتشرز (Sukna Ventures)، وفلك للأعمال والاستثمار، وهلا فينتشرز، حيث سيتم منح الشركات الناشئة الفائزة تمويلًا بقيمة 100.000 دولار.الشركات الناشئة الفائزة هي:1. لاب لابي (Lablabee): منصة مهارات تفاعلية تعتمد على البنية التحتية السحابية (Telco Cloud)، تهدف لجعل التعلم أكثر سهولة وجاذبية للطلبة والمهنيين.2. نقودلت: منصة لإدارة المصروفات توفر بطاقة مسبقة الدفع لكامل الموظفين والمديرين والتنفيذيين في الشركة بشكل فوري مع إدارتها بهدف تسهيل العمليات والحسابات ودفع المصروفات وتتبعها خطوة بخطوة.3. وايدبوت: منصة رائدة لبناء شات بوت تفاعلي باللغة العربية بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي.4. اُصول: شريك رقمي يزود مالكي العقارات بأدوات لإدارة مشاريع الصيانة الخاصة بهم في منصة سحابية واحدة.5. كيوبيكس (Cubex): سوق على الإنترنت للشحن البحري، باستخدام تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» لربط المشترين والبائعين في صورة مزادات.6. أومنيفول (Omniful): حل مكتبي لا يحتاج إلى المستخدم يتكامل مع برنامج العميل ويستخدم الموارد الحالية لمساعدة تجار التجزئة ومتاجر التسوق عبر الإنترنت في شحن الطلبات في فترة تراوح بين دقيقتين و7 دقائق.7. مسمار: منصة تربط أصحاب السيارات بمقدمي الخدمات لإدارة احتياجاتهم من الصيانة والإصلاحات وقطع الغيار.8. ثيا تيك (Thya Tech): تقدم خدمات رؤية الحاسب الآلي القائمة على الذكاء الاصطناعي.9. شوبي: منصة بيع بالتجزئة توفر حلول تجارة إلكترونية من الجيل التالي، تربط جميع قنوات المخزون في مكان واحد.10. سويفتبوكس (Swftbox): منصة تجارية لتنفيذ عمليات تسليم شحنات الميل الأخير بصورة سريعة لتجار التجزئة في المتاجر الإلكترونية.كما تم اختيار شركة أوتلينيت (Autlient) لجائزة تصويت الجمهور وحصلت أيضاً على تمويل بقيمة 100.000 دولار. وتُقدم أوتلينيت خدمات تقنية رؤية الحاسب الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) لاكتشاف الظروف عالية الخطورة داخل وخارج المركبات الضخمة.وقال ماجد نجم نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك السعودي البريطاني (ساب): «فخورون جداً بالتزامنا بدعم مستقبل ريادة الأعمال في المملكة والعالم عبر مسرعة الشركات الناشئة «تقدّم» التي تعتبر واحدة من المبادرات الرائدة في هذا القطاع. لقد كانت مجموعة هذا العام استثنائية حقاً ونتطلع لرؤية كيف تساهم هذه الشركات الناشئة في خلق فرص جديدة في السوق وإضافة قيمة إلى الاقتصاد السعودي».ويتزامن هذا المعرض مع فتح باب التقديم لطلبات دفعة 2022 من مسرعة «تقدّم». حيث سيتم قبول 60 شركة ناشئة للمشاركة في برنامج التسريع المبدئي بحيث يتمكن المشاركون من تقديم عروضهم في معرض «تقدّم» في عام 2023. وسيحصل المشاركون في برنامج التسريع على دعم مالي يصل إلى 140 ألف دولار، إضافة للتوجيه والإرشاد من قادة الصناعة، وفرصة الانضمام لمجتمع مزدهر من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويمكن تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج ابتداءً من اليوم على الموقع الإلكترونيhttps:/‏/‏taqadam.kaust.edu.sa