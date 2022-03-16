أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أمس، فعالية «اكتشف حرة الحرة»، ضمن موسم ربيع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، في منطقة حرة الحرة، المشهورة بكونها أقدم المحميات في المملكة.وتستمر الفعالية لمدة 15 يوما، إذ تتيح المحمية التسجيل في الفعالية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وحسب الإعلان عبر حسابها الرسمي في «تويتر». وتندرج فعالية حرة الحرة ضمن موسم ربيع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الذي فُعِّل في منطقتي الجوف وحائل حتى الآن، ويبدأ غدا في حرة الحرة.وتتيح الفعالية زيارة منطقة حرة الحرة الساحرة بطبيعتها الخلابة؛ وهي إحدى مناطق المحمية المغلقة. وتحتوي الفعالية على عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل: أنشطة الحرف التقليدية والأهازيج الشعبية والألعاب القديمة، وركن مخصص بالأسر المنتجة يحتوي مقهى ووجبات سريعة وأكلات شعبية، والحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور مثل عزف الربابة، وفعاليات خاصة بالأطفال مثل ركن الطفل، وفعاليات مخصصة لجميع الأعمار مثل ركن السينما، وركن الرسم الكاريكاتيري وغيرها العديد.يذكر أن حرة الحرة في شمال غرب المملكة، حيث الجو المعتدل المائل للبرودة، وتعرف بكونها هضبة بركانية ذات طبيعة خلابة، وتشتهر بالفوهات البركانية مثل مكمن مشاور التي لها تكوين جغرافي ساحر بدهشة انحناءات فوهة بركانيه شديدة الانحدار، وتعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة.