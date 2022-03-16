استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي يصادف يوم 15 مارس من كل سنة ميلادية، حزمة من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها في سبيل حفظ حقوق المسافرين في المطارات السعودية، وضمان تقديم خدمات النقل الجوي للمسافرين؛ وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.وتناولت الهيئة بمناسبة يوم المستهلك العالمي، حزمة من الخدمات والمبادرات المقدمة للمسافرين موضحة حقوقهم وواجباتهم في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم والعناية بخدماتهم وتحسين تجربة السفر، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين في عام 2017، التي توضح حقوقهم وواجباتهم وآلية تقديم الشكاوى وحقوق المسافرين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتزامات الناقل الجوي، وتعد السعودية أول دولة عربية تُصدر لائحة معتمدة في هذا المجال. وفي إحصائية لقنوات اتصال العناية بالمسافرين لعام 2021، بلغ مجموع تفاعل قنوات الاتصال بعناية المسافرين 699.600 تفاعل مع القنوات شملت: 549.312 اتصالاً مستلماً عبر مركز الاتصال، و21.399 مسافراً تمت خدمتهم عبر البريد الإلكتروني، و81.500 محادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، و33.100 محادثة عبر الموقع الإلكتروني، و20.300 طلب استلم عبر الموقع الإلكتروني، في حين بلغت أعداد الشكاوى على الناقلات الجوية 4.843 شكوى، وعلى المطارات 1.186 شكوى، وبلغت نسبة معالجة الشكاوى في الوقت المحدد للناقلات 85%، وللمطارات 86%.وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المملكة وتمكين سماع صوت المستهلك، دشنت الهيئة بوابة إلكترونية شاملة تُعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات والاستفسارات والتزامات الناقل الجوي والمسافرين.