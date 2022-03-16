أزالت أمانة محافظة جدة أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 76.350 متراً مربعاً بنطاق بريمان، وذلك ضمن جولاتها الميدانية، مستهدفة مراقبة المخالفات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية، وأسفرت عن رصد 26 ورشة ومستودعاً في حي «الأجواد»، وسحب 4 من الناقلات المخالفة، لافتة إلى أن المواقع المرصودة تعمل على ممارسة أنشطة بطرق غير نظامية ما يسبب آثاراً صحية وبيئية.