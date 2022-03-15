طرحت أمانة المنطقة الشرقية 4 مواقع استثمارية للحدائق العامة والخدمات المساندة، بإجمالي مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع ومدة عقود استثمارية 25 سنة قابلة للتمديد، لدعم مبادرة السعودية الخضراء، ولخدمة أهالي المنطقة والارتقاء بالخدمات البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وتعتبر هذه الفرص ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع وجاذبية الاستثمارات بالمنطقة، حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الاعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، أن هذه الفرصة تأتي امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية، التي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق ورفع الإيرادات غير النفطية وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

وشهدت استثمارات الأمانة ترسية مجموعة من العقود الاستثمارية الضخمة واستقطابا لمجموعة من المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها نتيجة لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات التي قدمتها الأمانة، وتقترب الأمانة من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا م. حمدان العرادي، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.