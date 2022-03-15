تقدمت السعودية اليوم (الثلاثاء) رسميا بطلب الانضمام للمجلس الدولي للزيتون، وذلك عبر طلب رسمي تقدم به سفير السعودية في إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين في العاصمة مدريد.

وكان السفير القين قد زار المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غديرة، في مقر المجلس، وخلال اللقاء رحب غديره بانضمام السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة.

واطلع المجتمعون على أبرز المستجدات والمهمات التي ينفذها المجلس، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، سلم السفير القين، المدير التنفيذي للمجلس مذكرة طلب انضمام السعودية رسمياً للمجلس الدولي للزيتون IOC والذي يعد منظمة حكومية دولية، حيث تأسست في العام 1959 تحت رعاية الأمم المتحدة وتضم 18 دولة من كبار المنتجين والمصدرين الدوليين للزيتون وزيت الزيتون.