أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس المبعوث الخاص لمملكة هولندا لسوريا وأفغانستان إيميل دي بونت.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود المجتمع الدولي الإنسانية والإغاثية.من جهة ثانية، التقى الدكتور الحجرف، بمقر الأمانة بالرياض أمس، سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو ماتياس.وبحث اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية برتغال، والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، لخدمة المصالح المشتركة، ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الإقليمية والدولية.