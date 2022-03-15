انطلق التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الإستراتجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، في قاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي، بمشاركة طائرات (F15 SA) وطائرات (F15 C) من الجانب السعودي، وطائرات (F16) وطائرات (F18) من الجانب الأمريكي.ويهدف التمرين إلى تعزيز القتال السريع، وجهود تكامل الدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، واستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.