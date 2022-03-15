برز اسم الخائن «ياسين حسين بن علي البراهيم» كأحد المتورطين في التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع. ومن جرائمه كذلك التستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية واستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.وضمت خلية البراهيم 11 متورطًا حكم بقتل 4 منهم، فيما تمت إدانة البقية بأحكام تجاوزت في مجموعها 58 عاما، وضمت قائمة المتورطين: فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي، وغانم حسن محمد سعيد، وأحمد مهدي محمد الكبوري (يمنيو الجنسية)، تسللوا إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، وذلك تنفيذاً لأدوارهم المسندة إليهم من جهات أجنبية للقيام بالتخابر لصالحها وإرسال الإحداثيات المكانية لمواقع حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع.وفي المسلك نفسه، نال كل من حاكم مطري يحيى البطيني، وحيدر علي حيدر الشوذاني، وإبراهيم أحمد علي بحري (يمنيو الجنسية)، مصيرهم العادل بعد ارتكابهم جرائم قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.