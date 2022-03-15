الإرهابيان عبدالله عبدالرحمن عبدالله الغنيمي (سعودي)، والمقيم حسين محمد علي محمد (سوري)، تم تجنيدهما من عناصر تنظيم «داعش» بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعم ومقهى (السيف) بمدينة تاروت. وحدد الثنائي موعد تنفيذ جريمتهما فاختارا يوم الجمعة الموافق 2/‏ 11/‏ 1437هـ موعداً لهما، وعند الساعة الحادية عشرة توجها نحو الموقع المستهدف وأثناء مباشرة الجهات الأمنية مهامها بإحدى نقاط التفتيش بمدينة الدمام تم الاشتباه بمركبة يستقلها شخصان، وعند استيقافها ظهر عليهما حالة شديدة من الارتباك وحاولا المقاومة والفرار، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليهما بشكل كامل، وبتفتيشهما وسيارتهما عثر بحوزتهما على سلاح ناري وحزام ناسف مكون من سبعة قوالب محشوة بمادة شديدة الانفجار بلغ وزنها الإجمالي سبعة كيلو وثلاثمائة جرام، وكانت في حالة تشريك كاملة.وكشفت التحقيقات أن الموقوفين هما الخطران عبدالله عبدالرحمن عبدالله الغنيمي (سعودي الجنسية) يبلغ من العمر 27 عاما، وحسين محمد علي محمد (سوري الجنسية) يبلغ من العمر 24 عاما.