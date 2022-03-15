فواز عبدالرحمن عيد الحربي، حاز سلاحا رشاشا و359 طلقة نارية ومسدسا و30 طلقة نارية لتنفيذ مخططه باستهداف رجال الأمن والمقرات الأمنية، مع تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.الإرهابي الحربي شرع في تنفيذ المخطط في محافظة البكيرية الآمنة، في الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية وبناءً على ما توفر لديها من معلومات في كشف وكره والتحرك لضبطه.وعند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه فجر الأربعاء الموافق 4/ 12/‏‏1439، بادر بإطلاق النار ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار وتم تعقب أثره. وتواصلت عمليات البحث ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل، ونقل إثر ذلك للمستشفى ولم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بسوء.وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على سلاح رشاش، ومسدس، و٣٥٩ طلقة رشاش حيّة، و٣٠ طلقة مسدس حيّة، ومخازن ذخيرة حية، بحوزة الحربي توكد مخططه الإجرامي وعزمه على إزهاق الأرواح.