أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، انطلاق انتخابات الدورة الانتخابية الثالثة لاختيار أعضاء مجلس إدارته، للأعوام الأربعة القادمة بدءا من غد (الثلاثاء).

وسيشهد اليوم الاول بداية فترة استقبال طلبات الترشيح التي ستستمر 4 أيام عمل، حتى 16 شعبان، وفي 17 و18 شعبان سيتم فحص طلبات المُرشحين، وإعلان أسمائهم 19 شعبان، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية في 21 شعبان، وتستمر حتى 25 شعبان، على أن يكون 28 شعبان موعدًا للانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج.

من جهته، أكد الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجّاج الدّاخل المُكلّف أنّ التصويت سيتم إلكترونياً وعبر بوابة النفاذ الوطني «أبشر»، إذ ستصل الناخب رسالة عن طريق جوّال المدير العام للشركة، المُسجّل في «أبشر».