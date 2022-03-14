كشف برنامج «سكني» أنه يسعى من خلال «الإسكان التنموي» إلى توفير وحدات سكنية للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، موضحا أنه يمكن لمستفيديه عند وجود تغيير في حالة الاستحقاق للضمان الاجتماعي الاستفادة من الوحدة بمسار التملك وبما يتماشى مع دخل المستفيد.

وأكد «سكني» أن التسجيل عبر المنصة يكون من خلال التقديم إلكترونيا، وإذا تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي وكان الشخص مستحقا، يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي، ويتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

وكشف أنه في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج والزوجة، يتم تغيير الاستحقاق لكليهما إلى «غير مستحق»، ويتطلب من أحدهما التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر، و بعد التنازل يتم الدخول على حساب المُتنازل له والنقر على أيقونة «التحقق من حالة الاستحقاق» وسيتم نقل الاستحقاق.

وأفاد «سكني» بأن خطوات التراجع عن الاستحقاق تكون كالتالي: تسجيل الدخول في منصة «سكني»، ثم الدخول على الملف الشخصي والنقر على أيقونة «خدماتي»، ثم اختيار الأيقونة «التراجع عن التنازل»، ثم تحديد سبب التراجع، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال، وبعد ذلك ستتم إعادة الاستحقاق لكلا الطرفين لضمان تحديث الحالة إلى «غير مستحق» في حال وجود طلبين للزوجين.