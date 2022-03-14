انطلقت اليوم فعاليات الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتنظيم مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي على مدى 5 أيام، ويشارك فيه أكثر من 70 طالباً وطالبة.

وتشارك المملكة مع 5 دول خليجية هي الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إضافة إلى الجمهورية اليمنية؛ حيث تسهم في تنمية مهارات الطلاب والطالبات وإثراء تجاربهم وتوسيع دائرة اهتماماتهم؛ لتحقيق نتائج مشرفة في المسابقات العالمية.

ويشمل أولمبياد الرياضيات (GMO)، 4 أسئلة تغطي الجبر والهندسة ونظرية الأعداد والتركيبات؛ ومدة الاختبار خمس ساعات، في حين يجري أولمبياد الفيزياء (GPhO) عبر اختبارين الأول نظري لمدة خمس ساعات، والآخر عملي ومدته خمس ساعات، وتتولى لجنة علمية متخصصة الإشراف على تنفيذ الأولمبياد.

وشارك اليوم 6 طلاب وطالبات من كل دولة في أداء اختبار نظري في أولمبيادالرياضيات (GMO)، كما شارك أربعة طلبة من كل دولة في أداء الاختبارالنظري باولمبياد الفيزياء (GPhO)، فيما سيؤدي الطلبة المشاركون اختبارات عملية في الفيزياء، غداً الثلاثاء، حيث تحتوي على بعض التجارب العلمية؛ للوصول إلى نتائج علمية دقيقة مرتبطة بالاختبارات النظرية في مجالات الأولمبياد المختلفة.

ويهدف الأولمبياد إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لأداء طلاب وطالبات الدول الأعضاء في المسابقات الدولية، وتحقيق البيئة العلمية الداعمة من خلال منافسات الفرق المشاركة واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والفيزياء؛ لرفع تحصيلهم العلمي، وتوسيع دائرة اهتماماتهم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم في مختلف المجالات.

ويتزامن الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء مع اليوم الدولي للرياضيات الذي يوافق 14 مارس من كل عام، ويعد الأولمبياد أحد أهم المسابقات العلمية على المستوى الخليجي التي تؤهل طلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ للمشاركة في المنافسات العالمية للرياضيات والفيزياء.