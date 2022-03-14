استعرض المؤتمر الدولي الثامن للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الذي نظَّمته الجمعية في المدينة المنورة على مدى أربعة أيام تحت عنوان «استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم» الموضوعات المتعلقة بأحدث ما توصل إليه العلم في أمراض الروماتيزم والجهاز الحركي على المستوى المحلي والدولي، وأهمية زيادة الوعي في التخصص الطبي للروماتيزم وفروعه المتعددة، والتعرُّف على الاحتياجات الوطنية في هذا الجانب.

وشارك في المؤتمر متحدثون دوليون متخصصون في أمراض الروماتيزم من دول مختلفة مع عدد من الاستشاريين الوطنيين في هذا المجال.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريِّس أن المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٣٦ ساعة تعليم طبي مستمر، ضم ٨٨ متحدثا من داخل المملكة وخارجها، منهم ٦٢ لروماتيزم الكبار، و٢٦ لروماتيزم الأطفال، و٩ متحدثين عالميين، و١٥ ورشة عمل، و٤٣ جلسة علمية، فيما ناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بالذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض «بهجت»، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض هشاشة العظام.

وفي ختام المؤتمر كُرِّمَ الأطباء الفائزون نظير أبحاثهم المتميزة التي قُدمت في مجال الروماتيزم.