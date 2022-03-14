استعادت أمانة محافظة جدة 107 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلديتي أم السلم وبريمان، وذلك بعد رصد غرف وأسوار وعقوم وبتر خرسانية عشوائية أنشأها مخالفون واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية.



ويأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وفي إطار الجولات الرقابية للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة في نطاق بلدية أم السلم أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية عبارة عن 25 سورا مخالفا، بمساحة 60 ألف متر مربع والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية، كما نتج عن الجولات استعادة 47 ألف متر مربع من الأراضي في نطاق بلدية بريمان بعد رصد اثنين من الأسوار وغرف وعقوم ترابية، وجرى إزالة الإحداثات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.