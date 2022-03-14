أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن إستراتيجية الابتعاث بدأت بتحليل 90 برنامجاً من برامج الابتعاث المطبقة عالميّاً.وقال آل الشيخ في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث «الوزارة خرجت بـ4 مسارات وهي الرواد، والبحث والتطوير، وإنجاز، وواعد، ولكل مسار أهدافه وتخصصاته وحوكمته والنسبة من البرنامج الكلي. وأشار إلى أن المستهدف من مسار الرواد هو تحقيق المنافسة العالمية، لافتاً الى تنظيم برامج مكثفة في اللغة الإنجليزية للمبتعثين قبل ابتعاثهم.مليونا موظف وموظفة سعوديةمن جانبه، كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وصول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من مليوني سعودي وسعودية، مؤكداً حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توجه المبتعثين لأفضل الجامعات، مشيراً إلى أن إستراتيجية الابتعاث تستهدف 70 ألف شاب وشابة، لافتاً إلى أن البرنامج أخذ في الحسبان إستراتيجية سوق العمل، نظراً لان إستراتيجيتها تتضمن رفع كفاءة سوق العمل.برنامج «واعد» ومسار البحثمن جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف، أن برنامج «واعد» سيركز على تدريب المبتعثين في مراكز التدريب العالمية وصقل مهاراتهم في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين وتغطية أي ثغرات في رأس المال البشري.كما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن مسار «البحث والتطوير» يستهدف التركيز على البحث والتطوير والابتكار في مجالات الصحة والمدن الذكية والاستدامة والحفاظ على كوكب الأرض ووظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي.