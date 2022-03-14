لم يفلح صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني في الهرب من جرائمه الإرهابية، ورفض الاستجابة لنداءات وزارة الداخلية التي طالبته بتسليم نفسه لإيضاح موقفه وعلاقته بعدد من الحوادث الإرهابية، فبعد القبض عليه اتضح تورطه في جرائم عدة منها حادثة قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.السحيباني كان خلف حادثة استشهاد قائد دورية أمنية تصدت لمحاولة تسلل 6 أشخاص إلى داخل الأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، لكن الدورية تعرضت لإطلاق نار نتج عنه استشهاد قائد الدورية، في حين لقي ثلاثة من المهاجمين مصرعهم، وألقي القبض على رابع وتبين أنه السحيباني الذي كان قد انخرط في أنشطة إرهابية، وكان على علاقة بعناصر مشبوهة لها اتصال بالتنظيم الضال في الخارج، قامت بتشكيل خلية إرهابية في مدينة الرياض عملت على الدعاية للفكر التكفيري الضال، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة، وصلوا إلى مرحلة متقدمة في السعي لتحقيق أهدافهم بما في ذلك تجهيز المتفجرات وتجربتها.