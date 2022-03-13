اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اشتراطات المتاجر المغلقة، مع منح مهلة 12 شهرًا للمنشآت لتصحيح أوضاعها، وإتاحة المجال لمزاولة (158) نشاطًا متوافقًا مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة، للمحافظة على سلامة المستهلك، وخلق فرص وظيفية جديدة لأبناء وبنات الوطن.

والمتاجر السحابية هي المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة بحيث يتم تسويق سلعها عبر المواقع التجارية الإلكترونية ويتم تسليم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط.

يذكر أن الفئات المستهدفة هي المحلات التجارية بقطاع التجزئة ومطاعم الأغذية والمشروبات وتهدف الى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك وخلق نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية وخلق فرص وظيفية.