انتهت مرحلة تدريب الباحثين الميدانيين المرشحين للمشاركة في برنامج التعداد في منطقة عسير، حيث تم تدريب أكثر من 3400 باحث في 21 مركز تدريب في جميع محافظات عسير على استمارات التعداد بكافة أنواعها، وكيفية التعامل مع المدلي بالبيانات وطريقة الوصول إلى الوحدات العقارية، وستكون المرحلة الثانية لاستئناف التدريب والتقييم بعد انتهاء شهر رمضان لهذا العام.

وبدأ اليوم الأول للتدريب بنبذة تعريفية عن التعداد العام للسكان والمساكن وشرح طريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وأسلوب السير أثناء عملية عد السكان. تبع ذلك تدريب ميداني على كيفية الوصول للوحدات العقارية. وفي اليوم الثاني تم توضيح تعليمات استيفاء استمارة الأسر وشرح أدلة التصانيف والتدريب على استخدام الجهاز اللوحي لاستيفاء استمارة الأسر وتوضيح مبادئ التعامل مع المدلي بالبيانات.

أما اليوم الثالث فبدأ بالتدريب التفاعلي على استيفاء استمارات التعداد والتطبيق العملي على استيفاء الجنسيات والمستويات والتخصصات التعليمية والمهن والأنشطة الاقتصادية والتدريب على اكتشاف الأخطاء في استمارة التعداد وتعليمات استيفاء استمارة المساكن العامة والاستمارات الأخرى وكيفية استخدامها وجودة البيانات.

وفي اليوم الرابع تم شرح نظام جمع البيانات وإجراءات العد الذاتي والتوعية الإعلامية وقواعد السلوك المهني وإرشادات الأمن والسلامة والأمن السيبراني وأعمال باحث الشمولية، وختمت الجلسة بمناقشة عامة.

يذكر أن مدة تدريب الباحثين تستمر 6 أيام، منها أربعة أيام متواصلة ابتداء من الأحد الثالث من شعبان وحتى الأربعاء السادس من الشهر نفسه وتتوقف عملية التدريب ثم تستأنف في السابع والثامن من شهر شوال وليومين متتاليين لتدريب الباحثين الميدانيين وتعيينهم قبل ليلة الإسناد الزمني وهي عملية البدء في عد السكان وتعبئة الاستمارات بأسلوب العد الذاتي وهو أن يقوم رئيس الأسرة بتعبئة استمارة السكان عن طريق الدخول من خدمة «نفاذ» أو أسلوب مقابلة رئيس الأسرة وهو أن يقوم الباحث الميداني بزيارة الأسرة في مقرها خلال الفترة المسائية واستيفاء بياناتها على الجهاز اللوحي.

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد قاعات التدريب في منطقة عسير 21 قاعة مقسمة على مناطق نواب الإشراف بينما بلغ عدد المرشحين لتدريب الباحثين في الأيام الأربعة الماضية أكثر من 3400 باحث واختلف عدد قاعات التدريب في المحافظات حسب عدد الباحثين المطلوب.

ويشرف على تدريب الباحثين المشرف العام والمشرف التنفيذي والنواب ومساعدو المشرف، ويقوم بالتدريب المباشر للباحثين في القاعات حضوريا المفتشون والمراقبون عن طريق ورش العمل والمحاضرات الإلكترونية والتدريب الميداني.

وقدمت الهيئة العامة للإحصاء ممثلة في إشراف المنطقة الشكر لأرباب الأسر لتعاونهم الكامل مع المراقبين الميدانيين أثناء فترة حصر السكان والإدلاء بالبيانات الكاملة في سبيل إنجاح هذا البرنامج الوطني المهم الذي يسهم في توفير البيانات المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم خطط التنمية القائمة والمستقبلية في هذا الوطن المعطاء، والشكر لأمير المنطقة على الدعم الكامل وتشكيل اللجنة المحلية في الإمارة لتسيير أعمال البرنامج وتسخير إمكانيات كافة الجهات في سبيل إنجاحه.