تعقد الشعبة السعودية لطب أعصاب الإدراك والسلوك التابعة للجمعية السعودية لطب الأعصاب والهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤتمرها السنوي الدولي الأول في يومي ٢٤ و٢٥ مارس ٢٠٢٢ في مدينة جدة.

وأفاد رئيس الشعبة الدكتور هيثم أسامة طيب أن هذا المؤتمر يركز على مرض ألزهايمر الذي بات مشكلة عالمية تؤرق المختصين، وأنه يستضيف متحدثين خبراء من جامعات عريقة كجامعتي هارفرد وتورونتو، إضافة إلى الخبراء الوطنيين في التخصص. وسيكون محط النقاش الكثير من المواضيع الساخنة، وأهمها علاج أديوكينوماب المستحدث لاضطراب ألزهايمر وهو الذي أثار زوبعة عالمية حين تصريح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامه. كما تعقد في إطار المؤتمر ورشة عمل لتطوير مهارات الأطباء المتدربين السريرية، وسيشهد نقاش مواضيع أخرى تهم المختصين في طب الأعصاب بتخصصاته والطب النفسي والعامة.

هذا وسيكون المؤتمر مزدوجا حضوريا في جدة وافتراضيا على منصات الاتصال المرئي، واعتمدته هيئة التخصصات بـ15 ساعة تعليم مستمر، ويمكن التسجيل للمشاركة فيه عن طريق الرابط: http://bit.ly/scbnregister.