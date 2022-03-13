أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد بث الجداول لدرجة الدبلوم (الكليات التطبيقية)، وفتح البوابة الإلكترونية (أكاديميا)، على موقع الجامعة، للحذف والإضافة، للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي 1443.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن العمادة ستبدأ في بث الجداول بالتعاون مع الكليات اعتباراً من الـ 12 من شعبان الجاري، لافتاً إلى إتاحة خدمة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات عبر «أكاديميا» خلال الفترة 12 - 13 شعبان، وإمكانية تعديل الجداول عن طريق خدمة «تواصل»، دون الرجوع إلى مسجل الكلية خلال الفترة 14 - 15 من الشهر ذاته.