في تأكيد على نهج العدالة الناجزة ومنح المتهمين كافة حقوقهم في المرافعة والدفاع عن أنفسهم، تشدد المنظومة العدلية السعودية على حق أي متهم الاستعانة بمحام على نفقة الدولة في الجرائم الكبيرة وتلك المتعلقة بأمن الدولة.

وكشف رصد أجرته «عكاظ» انتداب وزارة العدل عددا من المحامين للدفاع عن متهمين في جرائم منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وتتولى النيابة العامة الشرح للمتهمين خلال مراحل التحقيق حقوقهم المكفولة وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية.

وطبقا لآليات وزارة العدل، يتم تشكيل قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع في كل منطقة، على أن يتم التسمية خلال خمسة أيام، على أن يكون المحامي المرشح مقيدا في جدول الممارسين وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وأن لا ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.