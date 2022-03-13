تستمر مجموعة «نايف الراجحي الاستثمارية» بتنويع محافظها الاستثمارية ونطاق أعمالها حيث دخلت مجال الأمن السيبراني وحلول الهندسة الأمنية بالاستثمار في شركة «فاي للحلول التقنية»، وتأتي هذه الخطوة نتيجة الأهمية الكبيرة التي تشهدها كافة القطاعات الحكومية والخاصة في مجال أمن المعلومات وتزايد الحاجة إلى تقديم حلول متكاملة لخدمة هذا القطاع.

وأعلنت «نايف الراجحي الاستثمارية» عن مشاركتها في المعرض العالمي للدفاع في مدينة الرياض من خلال «شركة فاي للحلول التقنية».

وتأتي هذه المشاركة الهامة نظراً لما يمثله المعرض العالمي للدفاع من أهمية كبرى، إذ يشارك أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية في المجالات العسكرية والتقنية ومجال الأمن والأمن السيبراني. وتلعب شركة فاي للحلول التقنية دوراً حيوياً وهاماً في هذه المجالات من خلال تقديمها لمجموعة واسعة من الخدمات والحلول في مجال الأمن السيبراني وحلول الحماية الرقمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي نايف صالح الراجحي، في حديثه عن توسيع نطاق أعمال المجموعة والمشاركة في معرض الدفاع العالمي: لقد استثمرنا في شركة «فاي للحلول التقنية» وهي إحدى الشركات السعودية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحلول الهندسة الأمنية، لإدراكنا لحجم التحديات والطلب المتزايد من القطاعين العام والخاص في المملكة، وتبرز أهمية المشاركة في المعرض العالمي للدفاع لما له من أهمية كبرى في تبادل الخبرات واستعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة فاي للحلول التقنية سليمان الثويني: «معرض الدفاع العالمي هو المكان الأمثل للتواصل حول كافة مجالات الدفاع سواء على المستوى العسكري أو التقني أو الأمني، حيث تتقاطع جميع هذه النشاطات لتقديم الأمن المستدام للمجتمعات، وجاءت مشاركتنا اليوم لتعزيز حضورنا كشركة سعودية في هذا القطاع على المستوى العالمي، فالأمن السيبراني واختبارات الاختراق والشفرات المصدرية هو مجال متجدد بشكل دائم، لذا تكمن أهمية مشاركتنا في هذا المعرض من خلال تبادل الخبرات وعرض إمكانياتنا كشركة سعودية ذات رؤية بعيدة المدى في هذا المجال».

يذكر أن المعرض العالمي للدفاع بدأ في مدينة الرياض يوم ٦ مارس ٢٠٢٢ ويمتد لمدة ٤ أيام حتى ٩ مارس ٢٠٢٢، يعدّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرضاً متكاملاً حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع.